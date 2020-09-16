السيسي يشبّه محمد ورودينا بـ"مصر": بننجح بالإرادة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطالب "محمد" الذي نجح في الثانوية رغم معاناته من مرض السرطان، و"رودينا" الأولى على الثانوية العامة مكفوفين، لتفوقهم في الثانوية العامة رغم الظروف الصعبة التي مروا بها، وتغلبهم على الظروف الصعبة والنجاح المتميز، قائلا: "ألف مبروك".

وشبّه الرئيس السيسي، تحدي محمد ورودينا ونجاحهم رغم الصعاب، بما يحدث حاليًا في مصر، قائلا: "عايز أقول إن رغم كل التحديات، فبالإرادة والإصرار والجهد والثقة في النفس، حققوا النتيجة دي، وفيه غيرهم كتير ممكن ميكونوش موجودين معانا دلوقتي، وده بيدينا الأمل اننا رغم كل التحديات هنقدر ننجح فيها ونتجاوزها"، وكرر الرئيس السيسي التهنئة وطلب من الحضور تهنئتهم.