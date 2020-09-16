يكرمها الرئيس.. رودينة قهرت فقد البصر بالتفوق وتحلم بـ"الإعلام"

طالبة تحدت كل الظروف لتتفوق فقاومت فقدان البصر بالمذاكرة على طريقة برايل، أو إلكترونيا، وتغلبت على المعوقات التعلمية مع توقف الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بالمذاكرة من المنزل، ليكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وتحدثت الطالبة رودينة سعد صلاح الدين، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، حيث أظهر الرئيس السيسي الدعم للطالبة التي تحلم بالالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

أبرز المعلومات عن الطالبة رودينة:

حاصلة على مجموع 400 درجة في الشعبة الأدبية.

درست بمدرسة النور والأمل للمكفوفات بنات.

تحلم بالالتحاق بكلية الإعلام بعد الحديث عن حلمها.

قالت في تصريحات لقناة النهار إنها وصلت ساعات مذاكرتها لـ14 ساعة يوميا.

كانت تذاكر من خلال تحويل المناهج لطريقة برايلأو باستخدم برنامج "word" على الكمبيوتر.

في وقت كورونا والدتها ساعتها في المذاكرة من خلال قراءة المناهج.