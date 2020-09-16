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رودينة: تحديت نفسي وتغلبت على العقبات وتفوقت في الثانوية

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بسمة عبدالستار
12:20 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الطالبة رودينا

الطالبة رودينا

قالت الطالبة رودينة، إنّها قبلت التحدي في مرحلة الثانوية العامة، للتغلب على كل ما واجهها من عقبات، موضحة: "اتحديت نفسي في الوقت والمذاكرة، واجتهدت عشان أتغلب على كل العقبات سواء كانت مادية أو معنوية، وربنا وفقني ووصلت للمركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 97.5%".

وأضافت رودينة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ هذه ليست النهاية في مشوار تفوقي، على العكس، فهي بداية لطريق طويل، والخطوة الأولى ستكون الالتحاق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة".

وأعربت رودينة، عن فرحتها بتفوقها وفرحة أسرتها ومدرسيها، على جهدهم معها طوال السنة الدراسية، متابعة: "قدرت أوصل لهدفي وهكمل بنفس التفوق".

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