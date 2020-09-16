"الداخلية" تُدخل 10 خدمات إلكترونية جديدة تغنيك عن التوجه للمرور

أعلنت وزارة الداخلية عن تقديم عدد من الخدمات المرورية الجديدة للمواطنين عن طريق الموقع الإلكترونى "بوابة مرور مصر".

وتقدم الداخلية تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى: (www.moi.gov.eg).

حيث يمكنك عمل الخدمات الجديدة:

- تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى).

- إصدار بدل فاقد رخصة تسيير مركبة ملاكى.

- إصدار بدل تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى.

- إصدار بدل فاقد لرخصة قيادة مركبة.

- إصدار بدل تالف لرخصة قيادة مركبة.

- خدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة.

- سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كل أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (ائتمانية - مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر).

- إمكانية دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية، دون الانتقال لوحدات المرور.

- مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.

- وفى الحالات التى يتوجب فيها التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التى تتطلب فحصًا فنيًا) فإن السداد الإلكترونى يختصر الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى يختصر زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور.