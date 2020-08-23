"الأهلي المصري" يطلق مجموعة خدمات رقمية جديدة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي

أطلق البنك الأهلى المصرى باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية من خلال الإنترنت البنكى «الأهلى نت»، وتطبيق الهاتف المحمول «الأهلى موبايل».

ومن جانبه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن الخدمات الجديدة تأتى فى إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمى، واستكمالاً للخطة التى يضعها البنك للتطوير والتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية الحالية، مضيفاً أن تلك الخطة تسعى إلى تحفيز العملاء على استخدام القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة، والتى تتيح مزيداً من التيسير على عملائه من خلال تقليل التردد على مقار الفروع، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تتطلب مراعاة أعلى معدلات الصحة والسلامة.

وأكد دعم تلك المنظومة الرقمية من خلال تحديث البنية التكنولوجية للبنك لتستوعب التحديث المستمر لتلك الخدمات فى ضوء ما تُظهره دراسة متطلبات العملاء من خلال إتاحة خدمات جديدة تواكب احتياجاتهم اليومية بسهولة وأمان وتدعم الخدمات المتاحة بالفعل.

وأوضح يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن تلك الخدمات الجديدة تأتى استناداً للدراسات التى يقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك لتحديد احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين، سعياً لرفع مستويات رضا العملاء، وهو ما تؤكده أعداد المتعاملين بالخدمات الإلكترونية للبنك، حيث وصل إجمالى عدد اشتراكات العملاء الأفراد بخدمة «الأهلى نت» إلى 2.7 مليون عميل بنسبة تفعيل 73%، بينما بلغ إجمالى عدد اشتراكات العملاء من الشركات 32٫193 عميلاً بنسبة تفعيل 71% وبحجم معاملات مالية للأفراد بلغ 41٫433 مليار جنيه، وحجم معاملات مالية للشركات 21٫110 مليار جنيه، فيما وصل إجمالى عدد المتعاملين بالموبايل البنكى لنحو 483 ألف مستخدم للتطبيق بإجمالى حجم معاملات مالية وصل إلى 30 مليار جنيه.

وأكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن تلك الباقة من الخدمات تتضمن لأول مرة إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية باستخدام رقم الحساب الدولى «IBAN»، وكذا إجراء التحويلات للمحافظ الإلكترونية من خلال شبكة «ACH»، مع إتاحة سداد المدفوعات من خلال شركة «فورى» كمقدم خدمة والتى تشمل خدمات المرور، شركات الاتصالات، مدفوعات الكهرباء والغاز والمياه، سداد اشتراكات النقابات والأندية، مضيفة أنه حرصاً من البنك على إتاحة مختلف خدمات البطاقات البنكية بطرق سريعة وسهلة وآمنة فى ذات الوقت، فقد تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية تفعيل وإيقاف بطاقات الائتمان وبطاقات المرتبات، وكذا إعادة إصدار رقم سرى جديد للبطاقة، مع إمكانية طلب إعادة إصدار البطاقة من خلال تطبيقى «الأهلى نت» و»الأهلى موبايل»، وتفعيل جهاز رموز الأمان «Hard Token» الذى يُستخدم فى إتمام العمليات المالية داخل أو خارج البنك من خلال القنوات الرقمية.

وأشادت الباز بالجهد المبذول من جانب فرق العمل بكل من قطاعات تقنية المعلومات وكذا التحول الرقمى وكافة الإدارات والزملاء بالبنك القائمين على إطلاق تلك الباقة من الخدمات الرقمية للعديد من العمليات المصرفية، وبالتعاون المثمر بين تلك الخبرات المختلفة والمدربة على أفضل وأحدث تقنيات العمل المصرفى للوصول إلى أفضل خدمة لعملاء البنك الحاليين وكذا لاستقطاب المزيد من الفئات للدخول تحت مظلة العمل المصرفى وتدعيم دور البنك الأهلى فى نشر الثقافة المصرفية.