محمد علي من محاربة السرطان إلى منصة التكريم.. "المرض ماوقفهوش"

حاول أن يتخطى عقبة مرضه الخبيث ليبعث داخل روحه الأمل والتفاؤل من جديد، فلم يثن سرطان الدم الذي أصاب محمد علي سعد وهو في الصف الثاني الثانوي، عن تفوقه في الثانوية العامة وقدرته على الالتحاق بكلية طب الأسنان كما كان يتمنى دائما، لتأتي مفاجأة أخرى تنتظر ذلك الطالب المقاتل تتمثل في صعودة على منصة التكريم أمام الريس عبد الفتاح السيسي على مرأى ومسمع من ملايين المصريين خلال مؤتمر افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

"أمنيتي أن أدرس ببرنامج مانشستر بكلية طب أسنان المنصورة لأنه يناسب ظروفي الصحية ولكني لا أملك الأموال لذلك"، بهذه الكلمات المؤثرة عبّر محمد علي سعد، أحد أبطال مركز أورام المنصورة عن أمنيته التي راودته منذ صغره، "محمد" الذي ينتمي إلى قرية "بشبيش" بمحافظة الغربية يقول أنّ الأطباء بمركز أورام المنصورة بسرطان الدم "اللوكيميا" في فبراير عام 2018 ومنذ ذلك الحين بدأ رحلة العلاج بالمركز وأخذ جرعات الكيماوي، إلا أنها لم تكن كافية للقضاء على المرض تماما، فقرر الأطباء إجراء عملية زرع النخاع في شهر مايو 2019 ليتم حجزه بعدها بالمركز حتى 4 يوليو 2019، إلاّ أنّ خروجه من المركز صاحبه إصابته بانخفاض شديد في المناعة لتبدأ معها رحلة جديدة من المعاناة للشاب الصغير في التعامل ومنع الاختلاط خوفا من العدوى.

ورغم كون المجموع الذي حصل عليه "محمد" يؤهله للالتحاق بكلية الطب إلا أنه كان دائما مايتمنى الدراسة ضمن صفوف الطلاب بكلية طب الأسنان، ويتابع: "ظروفي الصحية تمنعني من التواجد في أماكن الزحام والمحاضرات الكبيرة وأتمنى أن ألتحق ببرنامج مانشستر الطبي كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة فقد قرأت كثيرا عن البرنامج ويتميز بأنه بكل مجموعة عدد محدود من الطلاب ويتواصل الأساتذة مع الطلاب أون لاين، وهذا النظام من الدراسة هو الذي يتناسب مع ظروفي الصحية لكن للأسف أسرتي لا تملك مصاريفه ولا يتناسب مع ظروفنا المادية".