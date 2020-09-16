"الوطن" داخل الجامعة اليابانية.. تكنولوجيا ذكية ومدينة جامعية تدار عن بعد

على احدث التكنولوجيا العالمية شيدت لتواكب احدث النظم العالمية طابعات ثلاثية الابعاد، اجهزة فايف اكسس"تصنع نماذج لمدن ادوات ومعدات، ميكروسكوب نافذ يخترق العينة ليظهرادق تفاصيلها بتكبير يصل لمليون ونصف فريد من نوعة في مصر مدن جامعية ذكية بتصميم معماري لايقل عن ارقى التجمعات السكنية في العالم انها الجامعة اليابنية التي افتتحا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

"الوطن"عايشت مراحل البناء النهائية قبيل افتتاحها حيث تتميزالجامعة ألمصريه اليابانية تتميز في عملية إنشائها بعماره القرن ال٢١، وتعد جامعه صديقه للبيئة،و جاءت فكرة إقامتها عام ٢٠٠٣خلال منتدى التعاون العربي الياباني ،وتم اختيار مصر لتكون مقرا لها، حيث يولي الجانب الياباني اهتماما بالغا بدور وأهمية مصر بالمنطقة.

- وقد وفرت مصر المكان وعددا من أعضاء هيئه التدريس ومرتباتهم، بينما يوفر الجانب الياباني - من خلال هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) - المعدات والأجهزة البحثية ،وجزء من أعضاء هيئة التدريس، وقد بدأت الجامعة باستقبال طلبة الدراسات العليا، وفي العام الماضي بدأ التحاق طلبة البكالوريوس بها.

-تهدف الجامعة المصرية اليابانية، والتي تعد أول جامعه بحثيه في مصر، إلي تخريج دفعات تلبي احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع والصناعة

الجامعة تهتم بالتنمية التكنولوجية و تستحدث تخصصات دقيقة لخدمة التنمية المستدامة في مصر كلية هندسة الالكترونيات و الاتصالات بالجامعة يوجد بها 50 باحث دكتوراه و ماجستير و 65 طالب في مرحلة بكالوريوس

يقام الحرم الدائم للجامعة على مساحة 200 فدان ويقع بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة وجاء تصميم الحرم الجامعى ليواكب أحدث تكنولوجيا العالمية ليكون حرماً صديقاً للبيئة بإدارة الكترونية ذكية وتبلغ مساحة المبانى 17% من المساحة الكلية واعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقنى متقدم حيث

تم تصميم شبكة معلومات بشبكة ألياف ضوئية تصل سرعة نقل البيانات بها فى مناطق التوزيع الى 10 جيجابت فى الثانية وفى منطقة قلب الشبكة إلى 40 جيجابت فى الثانية وقابلة للزيادة لتصل مستقبلاً إلى 100 جيجابت فى الثانية .تم تصميم مركز بيانات بمساحة 1200 متر مربع بمايتناسب ومقومات اعتماده دولياً ليقدم خدمات بحثية وتشغيلية للجامعة بأعلى أداء وكذلك توفير إتصال بالانترنت يصل إلى 1 جيجا بت فى الثانية.

تم عمل شبكة إتصالات قوية مرئية عن طريق الفيديو كونفرانس ومسموعة عن طريق شبكة تليفونات لتسهيل التواصل الداخلى والخارجى سواء على الصعيد المحلى أو الصعيد الدولى .

كل ما سبق من مقومات البنية الاساسية تتيح إستخدام تطبيقات الادارة الذكية للحرم الجامعى على سبيل ومنها التحكم فى مصادر الطاقة الكهربائية عن طريق مستشعرات عالية الحساسية للتحكم فى استهلاك الطاقة لاطالة العمر الافتراضى للاجهزة والدوائر الكهربائية عدم وجود فائض أو مهدر من المياه وذلك بانشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحى والكيميائى لاعادة تدويرها فى رى المسطحات الخضراء الادارة الذاتية لحالات الطوارئ عن طريق التكامل بين انظمة التحكم فى الدخول والخروج ونظام المراقبة بالدوائر التليفزيونية ونظام إنذار الحريق الذين صمموا بتغطية بنسبة 100% داخل المبانى والمسطحات الخارجية أنظمة مرئية وصوتية مركزية التحكم.أنظمة إدارة العملية التعليمية أنظمة إدارة الجامعة والارشفة الالكترونية.