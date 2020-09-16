عاجل.. السيسي يمازح وزير التعليم: بيتهيألي المصريين راضيين عنك دلوقتي

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال عرضه لإنجازات التعليم، وقال الرئيس: "بيتهيألي المصريين دلوقتي ممكن يبقوا راضيين عنك يا طارق".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المعلم والطبيب يقوما بأقدس مهمة وهي الإنسان، "المعلم بيعلم والصحة بيقوم بعملية الحماية للإنسان، وقولنا الإعفاء الضريبي للمدرسين 60% وده هيتحقق العام الجاري، والكادر يزيد من 10 لـ12%، والحافز الإضافي زاد من 150 لـ375 جنيه.. ده مش كفاية وبقول للحكومة أدرسوا تحسين أحوال المعلمين ونآخد فيه إجراء".

ومازح الرئيس، خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، وزير التعليم قائلا: "شكرا يا دكتور طارق، وبيتهيألي المصريين دلوقتي ممكن يبقو راضيين عنك". ورد وزير التعليم: "أتمنى".