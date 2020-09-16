رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السيسي يمازح وزير التعليم: بيتهيألي المصريين راضيين عنك دلوقتي

كتب:

نرمين عفيفي
12:40 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال عرضه لإنجازات التعليم، وقال الرئيس: "بيتهيألي المصريين دلوقتي ممكن يبقوا راضيين عنك يا طارق".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المعلم والطبيب يقوما بأقدس مهمة وهي الإنسان، "المعلم بيعلم والصحة بيقوم بعملية الحماية للإنسان، وقولنا الإعفاء الضريبي للمدرسين 60% وده هيتحقق العام الجاري، والكادر يزيد من 10 لـ12%، والحافز الإضافي زاد من 150 لـ375 جنيه.. ده مش كفاية وبقول للحكومة أدرسوا تحسين أحوال المعلمين ونآخد فيه إجراء".

ومازح الرئيس، خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، وزير التعليم قائلا: "شكرا يا دكتور طارق، وبيتهيألي المصريين دلوقتي ممكن يبقو راضيين عنك". ورد وزير التعليم: "أتمنى".

اقرأ المزيد:

السيسي يشكر وزير التعليم: بقى عندنا مناهج معتبرة

السيسي: إنجاح التجربة التعليمية الجديدة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين

السيسي يوجه الحكومة بالبحث عن حلول للمرأة العاملة بعد عودة المدارس

عاجل.. السيسي للأسر المصرية: الرياضة واللياقة لطلابنا مهمة