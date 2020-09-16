عاجل.. السيسي للأسر المصرية: الرياضة واللياقة لطلابنا مهمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ توجه الدولة بالإهتمام بالرياضة وومارسة الرياضة "لو العقل هائل والجسم مش قوي هيبىق نقطة ضعف، لأننا عاوزين نستفيد بقدراتنا لأكبر وقت ممكن، ومينفعش حد تكون قدراته العلمية متميزة وقدراته البدنية والصحية أقل من ذلك.. ولادنا في البيت يومين أو 3 عبئ إضافي على اللياقة".

وأضاف الرئيس، خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ "الأسر لازم تراعي إنه موضوع اللياقة ده مهم وكنت أتمنى يكون من ضمن المناهج شوية أنشطة رياضية بشكل لطيف ممكن الطالب يشغله على الحاسب والكمبيوتر ويلعب معاه.. موضوع الرياضة للولاد والبنات في جميع المراحل وخصوصا في فترة بناء الجسم أمر في منتهى الأهمية".