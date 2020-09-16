رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السيسي للأسر المصرية: الرياضة واللياقة لطلابنا مهمة

كتب:

نرمين عفيفي
12:34 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ توجه الدولة بالإهتمام بالرياضة وومارسة الرياضة "لو العقل هائل والجسم مش قوي هيبىق نقطة ضعف، لأننا عاوزين نستفيد بقدراتنا لأكبر وقت ممكن، ومينفعش حد تكون قدراته العلمية متميزة وقدراته البدنية والصحية أقل من ذلك.. ولادنا في البيت يومين أو 3 عبئ إضافي على اللياقة".

وأضاف الرئيس، خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ "الأسر لازم تراعي إنه موضوع اللياقة ده مهم وكنت أتمنى يكون من ضمن المناهج شوية أنشطة رياضية بشكل لطيف ممكن الطالب يشغله على الحاسب والكمبيوتر ويلعب معاه.. موضوع الرياضة للولاد والبنات في جميع المراحل وخصوصا في فترة بناء الجسم أمر في منتهى الأهمية".

اقرأ المزيد:

عاجل.. السيسي عن المشروعات القومية: "والله اللي بنعمله ده ما يتعمل"

السيسي يطالب المصريين بالانتباه للمؤامرات: وعينا زاد

السيسي: كنا 4 مليون فرد على مليون فدان.. دلوقتي 100 مليون ونفس المساحة

الرئيس لوزير التعليم: لو سمحت اشرح نظام الحضور في المدارس للي بيسمعنا