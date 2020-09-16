السيسي يشكر وزير التعليم: بقى عندنا مناهج معتبرة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفريقه في الوزارة، على الجهد المبذول خلال الـ5 سنوات الماضية، في بناء مناهج من أفضل مناهج التعليم في العالم.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، في الإسكندرية: "كان حلم بالنسبة لنا إننا نقدر نوصل ويبقى عندنا مناهج معتبرة، وكل الدنيا والمتخصصن يقدروا الموضوع ده، وبيقولوا المناهج اللي اتعملت في مصر تصنيفها عالي، وإحنا معملناش عشان نتصنف، إحنا عملنا عشان نعمل جودة لتعليمنا".

وتابع الرئيس: "بقول الكلام ده للناس عشان تطمن إنه المسار اللي اتحركنا فيه سليم، لأن التشكيك اللي صاحب الإجراءات دي كان كتير، والمرحلة الجاية هنلاقي تشكيك، وده أمر لازم ننتبهله كويس".

وأوضح الرئيس السيسي: "عاوز أقول إن الدولة بذلت جهد كبير جدا في كل الموضوعات اللي تم طرحها، لكن النجاح جهد مشترك بين المواطنين والدولة، واللي تم طرحه النهارده لو مكانش بثقة من المواطنين إننا عاملين حاجة عظيمة أوي ويحاولوا ينجحوها، هيبقى إيد واحدة اللي بتصقف".