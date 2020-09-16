رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يوجه الحكومة بالبحث عن حلول للمرأة العاملة بعد عودة المدارس

كتب:

نرمين عفيفي
12:29 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المنظومة التعليمية الجديدة سيكون بها طلاب يدرسون في المنازل: "في أسر بتشتغل وكانت مرتبة نفسها إنها موجودة في الشغل وهما راجعين من شغلهم يجيبوا أولادهم بعد المدرسة، بس هيبقى في يومين أو 3 الطالب فيهم في البيت، كان ممكن مطرحش الكلام ده لكن ده مش طبعنا، وبقول للدكتور مصطفى الموضوع ده لازم يدرس".

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "هل ممكن نعمل حاجة للمرأة العاملة في الموضوع ده ندرسه، وزي ما خفضنا الأعداد في المدارس نخفض الأعداد في الشغل، والأولوية للست اللي عندها أولاد في المدارس".

اقرأ المزيد:

عاجل.. السيسي عن المشروعات القومية: "والله اللي بنعمله ده ما يتعمل"

السيسي يطالب المصريين بالانتباه للمؤامرات: وعينا زاد

السيسي: كنا 4 مليون فرد على مليون فدان.. دلوقتي 100 مليون ونفس المساحة

الرئيس لوزير التعليم: لو سمحت اشرح نظام الحضور في المدارس للي بيسمعنا