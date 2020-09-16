السيسي يوجه الحكومة بالبحث عن حلول للمرأة العاملة بعد عودة المدارس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المنظومة التعليمية الجديدة سيكون بها طلاب يدرسون في المنازل: "في أسر بتشتغل وكانت مرتبة نفسها إنها موجودة في الشغل وهما راجعين من شغلهم يجيبوا أولادهم بعد المدرسة، بس هيبقى في يومين أو 3 الطالب فيهم في البيت، كان ممكن مطرحش الكلام ده لكن ده مش طبعنا، وبقول للدكتور مصطفى الموضوع ده لازم يدرس".

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "هل ممكن نعمل حاجة للمرأة العاملة في الموضوع ده ندرسه، وزي ما خفضنا الأعداد في المدارس نخفض الأعداد في الشغل، والأولوية للست اللي عندها أولاد في المدارس".