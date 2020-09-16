عاجل.. اقتياد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لنيابة البساتين للتحقيق معهما

وصل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، منذ قليل، إلى نيابة البساتين لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.

واستمعت نيابة البساتين بإشراف المستشار مصطفى المتناوي لأقوال مسؤول بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، حول اتهام اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بالاتجار في البشر وتعريض حياتة طفلتهما للخطر واستغلالها بشكل سيء وصناعة فيديوهات للتربح من خلفها.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن، توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.