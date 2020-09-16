البابا يستقبل الأنبا باخوم لبحث الأمور الرعوية بإيبارشية سوهاج

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم خلال اللقاء استعراض بعض الأمور الرعوية.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة البابا الخدمة بالكنائس والأديرة القبطية في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص البابا تواضروس الثاني خلال الفترة الماضية، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.

وكان الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمراغة، قرر عودة فتح الكنائس واستئناف صلوات القداسات اعتبارا من 6 أغسطس الماضي، بعد توقف دام 5 أشهر بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، بعد أن منح المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا، أساقفة الإيبارشيات، باتخاذ الإجراءات الرعوية المناسبة للأوضاع الصحية للوباء في كل منطقة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات الوقاية من "كورونا".