منة فضالي تجسد دور فنانة استعراضية في فيلم "زنزانة 7"

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" والمقرر عرضه اليوم الأربعاء بدور السينما.

وتجسد "فضالي" خلال أحداث الفيلم دور "شجن"، وهي فنانة استعراضية مشهورة.

وقررت الجهة المنتجة لفيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، طرحه بدور العرض السينمائي، اعتبارًا من اليوم 16 سبتمبر الجاري، على أن ينطلق عرضه غدًا بعدد من البلدان العربية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة منهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، إيهاب فهمي، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.