موانئ دبي العالمية ستشارك شركة إسرائيلية في تقديم عرض بشأن ميناء حيفا

قالت موانئ دبي العالمية، اليوم، إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية لتقديم عرض من أجل أحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل وربما فتح خط شحن مباشر بين الإمارات وإسرائيل.

جاء الإعلان بعد يوم من توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات ويمثل تطورا كبيرا في التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.

ووقعت موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي، والتي تشغل موانئ من هونج كونج إلى بوينس آيرس، سلسلة اتفاقات مع دوفرتاور الإسرائيلية تشمل التقدم بعرض مشترك في خصخصة ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط، وهو واحد من ميناءين رئيسيين في إسرائيل.

وقالت الشركتان إنهما ستدرسان أيضا فتح خط شحن مباشر بين ميناء إيلات الصغير المطل على البحر الأحمر وجبل علي في دبي.

ودوفرتاور مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوجيل وهو من مالكي شركة إسرائيل شيبياردز وشريك في ميناء إيلات.

وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليمان إن العمل على تأسيس مسارات تجارة بين الإمارات وإسرائيل وأبعد منها سيساعد عملاء الشركة في ممارسة أعمالهم في المنطقة بسهولة وكفاءة أكبر.

وأضاف فوجيل إن دبي العالمية وإسرائيل شيبياردز “ستتعاونان لتأسيس مشروع مشترك سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا”.

وتبيع إسرائيل الموانئ المملوكة للحكومة لديها وتشيد أحواض سفن خاصة جديدة في مسعى لتشجيع المنافسة وخفض التكاليف.

وسيحتاج ميناء حيفا للتطوير لينافس ميناء متطورا تشيده مجموعة شنغهاي إنترناشونال بورت الصينية. وتشغل إسرائيل شيبياردز ميناء صغيرا إلى جانب تشغيل ميناء حيفا.

وترى إسرائيل أيضا آفاقا هائلة في مجالي التجارة والاستثمار من اتفاقي التطبيع مع الإمارات والبحرين.

وستدرس إسرائيل شيبياردز والأحواض الجافة العالمية-دبي شراكة في إنتاج وتسويق منتجات في دبي.