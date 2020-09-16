عاجل.. السيسي عن تأهيل الشباب: الدولة صاحية أوي لكل حاجة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على جانب من عرض وزير الاتصالات، وهو درجة الماسجيتر العملي، وقال الرئيس: "الدكتور عمرو لما كنا بنتكلم في الموضوع ده كنا بنتكلم في سنتين، سنة للتخصصي ومشروع التخرج وسنة للغة، ولكن قولتله إنه ده كتير تأهيل وتعليم لشاب خريج يبحث عن فرصة عمل وخليها سنة ومستعدين نوفر مكان للإقامة الكاملة والإعاشة والتعليم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه بحفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أن من سيتم تأهيلهم 1000 شاب "مش علشان معندناش أماكن لأكثر من كدا ولكن الاستهداف إننا نلاقي هذا المستوى المتقدم علميا وفنيا.. لو لقينا 5000 مستعدين ليهم.. الدولة دي قاعدة صاحية أوي.. صاحية خالص في كل شئ، وفي دول جنب مننا سبقتنا في الذكاء الاصطناعي بـ30 سنة بالشغل".

وتابع الرئيس: "الشباب دول هيتعملهم إختبارات قوية جدا.. هما مش هيكونوا في الجيش بس بوفر عليهم مجهودهم ويقيموا في المكان ويكون في إعاشة كاملة، عاوز أركز الجهد معاه لمدة سنة وأخرجه بمستوى لغة متقدم جدا والمواد التخصصية، وبأعلن الكلام ده لأسر مصر وشباب مصر علشان تنتبه للكلام ده".

ويفتتح الرئيس السيسي اليوم لجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ هذا وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وقد بدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.