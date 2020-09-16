عاجل.. السيسي: نأهل الشباب للعمل في السوق الحر على حساب الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كان السائد مشكلة أن عدد المواطنين كبيرة جدا على مستوى الوطن والإقليم على مستوى العالم، والحكومة المصرية تعمل على تدريب الشباب للإلتحاق بمجال سوق العمل الحر الذي يشهد نموا، وهذا السوق مبني على الكفاءة والمنافسة الحرة، "محدش هيآخد فرصة حد فيه، وقولنا كدولة ندخل هذا المجال بقوة لأننا شباب كثير وواعد، وبالتالي إذا استطعنا نجهزه ونأهله نتيح له الفرصة، وبالتالي عملنا برامج إختيار الشباب وانتقائهم وتأهيلهم، والتأهيل يتراوح تكلفته من 3 آلاف لـ100 ألف جنيه، وهو تأهيل عالي القيمة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية "لو في مصر 20 ألف شاب من النوع ده وده مش موجود، وبقالنا 3 سنين بنعمل فرز علشان نختار الشباب الجاهزين لدخول المجال، "لو جبتولي 100 ألف شاب من اللي عاوز 100 ألف جنيه هنعلمهم، ومش على حساب المواطن على حساب الدولة".

وتابع الرئيس: "الكلام ده كلام متداول على مدار سنين فاتت، ومفيش العدد اللي بقوله ده، والله لو عندي 100 ألف شاب هدربهم لأني هفتحله مجال يكسب كويس ويعيش كويس، وعاوز الموضوع يوصل للناس والأسر".