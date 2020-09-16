عاجل.. السيسي: الجامعات الجديدة هتجهز ولادنا للعمل بالداخل والخارج

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الكثير من الأسر والطلاب متخوفون من مجالات الدراسة الجديدة بالجامعات الجديدة سيتخوفون من العلوم الجديدة "العلوم الجديدة هتدخلكو السوق الجديدة اللي الشباب عاوز يدخل فيها، ولو مكانتش العلوم دي مدروسة وموجودة في بلدنا مش هنبقى جاهزين لمطالب السوق".

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية "قولنا لو مكناش قادرين نوفر فرصة عمل جوة مصر نوفر فرصة عمل برة مصر، وهي الحكاية كدان وبنتوسع في التخصصات المطلوبة عالميا والحد الأدنى نجهز ولادنا للشغل برة مصر وجوة مصر بكفاءة التعليم والسلوك بعيدا عن التطرف والمغالاة، والدول اللي عددها مبتزدش عاوزة ناس تشتغل وعاوزاه كفاءة علمية وفنية، وميروحش يعمل مشاكل، والكل حر في إعتقاده وإيمانه".

وشدد الرئيس: "دي أحد النقاط الهامة اللي الدول بتبص عليها قبل ماتجيب حد يشتغل عندها علشان تعوض نقص النمو السكاني، بتشوف لما ييجي هيسبب ليها مشكلة من مشاكل عدم الاستقرار في بلادها ولا لأ".