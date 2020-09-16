رقصة الموت.. سياسيون يكشفون سر لجوء إعلام الشر للتشكيك في الدولة

بعد أن فشلت كل مخططاتهم في إسقاط الدولة المصرية، ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية تحاول استخدام ما تبقى لها من أسلحة بهدف زعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها وهز ثقة الشعب في قيادته السياسية، وهو ما تُفشله باستمرار الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.

"مسعود": التشكيك آخر سلاح في يد الجماعة الإرهابية

الدكتور على مسعود، عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف، يقول إن جماعة الإخوان الإرهابية تتبع منذ نشأتها سياسة التشكيك والتكذيب والتضليل، موضحًا أن الجماعة تؤمن بفكرة الخلافة، وأنه لكي تقوم فالأمر تحتاج إلى إضعاف الدول وتفكيك جيوشها، لأنهم يروا من وجهة نظرهم أن الخلافة لن تقوم إلا على أنقاض الدول الوطنية.

وأضاف مسعود، لـ"الوطن"، أن التشكيك والتضليل لدى الجماعة ممنهج ومدروس، ويأتي ذلك في إطار حروب الجيل الرابع والخامس، مؤكدًا أن عمليات التشكيك والتضليل ازدادت بصورة واضحة في الآونة الأخيرة نظرًا لأنه السلاح الوحيد المتبقي لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعدما ضعف التمويل وتمكن الأجهزة الأمنية من احباط العديد من العمليات الإرهابية المخططة لها.

"موسى": مخطط إسقاط ثورة 30 يونيو ما زال مستمرا

وقال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، المرشح الرئاسي السابق، إن مخطط إسقاط ثورة 30 يونيو ما زال مستمرا ولن ينتهي بسهولة، وعلى الشعب المصري مواجهة كل أدوات ومخططات هدم الدولة، وذلك بالاصطفاف خلف القيادة السياسية الوطنية، والتصدى لحملات الافتراء والكذب والإشاعات المغرضة.

وأضاف موسى، أن عمليات التشكيك التي تقوم بها أبواق الجماعات الإرهابية في الخارج تستهدف هز الثقة بين القيادة السياسية وبين الشعب المصرى، من خلال إثارة المواطنين بشائعات غير صحيح، مشددًا على أن الشعب المصرى لن يسمح لأحد بالنيل من استقلال وطنه أو الاقتراب من الثقة الراسخة بينه وبين مؤسسات دولته، لأن الجميع يعلم ويدرك كيف تمكنت البلاد من الوصول لحالة الاستقرار بفضل جهد وعرق الجميع وفى الطليعة جيش مصر وشرطتها ورئيسها.

وكان الرئيس السيسي، قال إن قوى الشر تهدف إلى التشكيك في كل موضوع يستهدف المصلحة الوطنية. وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في برج العرب اليوم: "فكرة الإساءة والتشكيك اللى بتبقا معمولة من قوى الشر اللى قاعدين في كل موضوع نستهدف فيه مصلحة وطنية يجوا يشككوا، وهل الهدف مصلحة وطن لا والله والعظيم هو إسقاط وطن أنا بحلف بالله".