منة فضالي عن تجسيدها لراقصة في "زنزانة 7": أرتدي بدل رقص "محافظة"

كشفت الفنانة منة فضالي كواليس ارتدائها بدلة الرقص لأول مرة في إطار دورها بفيلم "زنزانة 7"، المقرر إنطلاق عرضه، اليوم، بدور العرض السينمائي في مصر وعدد من البلدان العربية.

وقالت منة، لـ "الوطن"، إنها لم ترتد أي بدلة رقص في حياتها قط، بخاصة وأنها شخصية خجولة بطبعها، مضيفة أنها صممت بدل الرقص التي تظهر بها في الفيلم علي هيئة فساتين، بحسب قولها.

وتابعت: أعي جيداً أن جسمي ضئيل للغاية، ولذلك صممت البدل علي شكل فساتين، ولكن ما حمسني لهذه الشخصية أنها جديدة عليّ، فهي كانت بائعة مناديل قبل عملها كراقصة في ملهي ليلي، حيث أعجبت بهذه النقلة التي لها مبرر درامي وفقاً لأحداث الفيلم.

وتمنت منة أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور في السينمات، بخاصة وأن صناعه بذلوا فيه جهوداً كبيرة لخروجه علي أفضل مستوي.

"زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة وكوكبة من النجوم، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.