التربية والتعليم تعلن مواعيد الحصول على كورسات الإنجليزي والفرنساوي

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن عن بدء النشاط الصيفى لتعليم اللغات (الإنجليزية والفرنسية) وتعليم برامج الكمبيوتر.

تستعرض "الوطن"، خطوات الحصول على "كورسات الانجليزي والفرنساوي" من التربية والتعليم

النشاط الصيفي من التربية والتعليم

يمكن الحصول على برنامج لتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية من وزارة التربية والتعليم من خلال منصة مباشر أو من خلال الدخول من هنــــــا.

ويمكن متابعة ما فاتك من دروس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية من هنـــــا.

موعد كورس اللغة الإنجليزية

وأوضحت الوزارة أن مواعيد برنامج اللغة الإنجليزية سيكون أيام السبت، الاثنين، الأربعاء، تبدأ من الساعة 7 إلى 8 مساءً.

موعد كورس اللغة الفرنسية

وبرنامج اللغة الفرنسية أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس، وجميعها تبدأ من الساعه 7 إلى 8 مساءًا.