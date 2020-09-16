مصرع شخص وإصابة 7 في حوادث طرق متفرقة بالمنيا

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 7 آخرون، في 4 حوادث مرورية متفرقة على عدد من الطرق في نطاق محافظة المنيا، تنوعت ما بين تصادم وانقلاب سيارات.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من عمليات النجدة، بمصرع شخص وإصابة 7 أشخاص في عدة حوادث، منها تصادم سيارتين ملاكي على طريق الصحراوي الشرقي، شمال قرية "الشيخ فضل"، أسفر عن إصابة 4 مواطنين.

كما أسفر تصادم دراجة بخارية وسيارة على طريق قرية "السبعين"، بدائرة مركز ملوي، عن إصابة شخصين، كما أصيب شخص سابع في انقلاب دراجة بخارية أمام إدارة المنيا الجديدة، بينما لقي شخص مصرعه نتيجة اصطدام مركبة "توك توك" بعمود إنارة على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية "قلندول" بملوي.

تم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت المحاضر اللازمة بتلك الحوادث، وتولت النيابة العامة التصرف والتحقيق.