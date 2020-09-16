رسالة "حبيبة" بخط يدها: "نفسي أطلع دكتورة قلب"

بعد أيام قليلة من وفاتها بأزمة قلبية، كشف شقيق الطفلة "حبيبة سيد يوسف"، عن عدد من الرسائل المؤثرة، التي كتبتها الطفلة بخط يدها، تحدثت فيها عن الكثير من أحلامها للمستقبل، أهمها أمنيتها أن تكون طبيبة قلب أطفال، وأن يمن الله عليها بالشفاء، ويشفي جميع المرضي.

وعاشت مدينة الأقصر صدمة بالغة، بعد الإعلان عن وفاة "حبيبة" وهى ترتدى فستان في ليلة زفاف شقيقتها الكبرى، متأثرة باصابتها بمرض في القلب منذ عدة سنوات.

وجاء في نص إحدى الرسائل، التي كتبتها "حبيبة"، قبل وفاتها، وتنشرها "الوطن": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا أنا عندي أمنيات ونفسي تتحقق.. وطبعاً أي بنت عندها أمنيات ونفسها تحققها، أنا واحدة من البنات دى.. ونفسي بجد تتحقق.."

وتابعت: "أول حاجة هأعرفكم على اسمي، أنا حبيبة سيد يوسف، السن 13 سنة، المحافظة: أنا أصلي من الأقصر، صعيدية وافتخر، المدرسة الابتداىية كانت اسمها عمر، والإعدادية اللى هأكون فيها مدرسة عمر بن عبد العزيز.. الأمنيات: أول حاجة أنا نفسي أطلع دكتورة قلب أطفال، وأبقي ناجحة في حياتي.. ثانياً ربنا يخليلي أمي وابويا واخواتي.. ثالثاً ربنا يدي بنت الحلال لأخويا وتريحه.. رابعاً ربنا يشفيني ويشفي كل مريض".

واختتمت الطفلة الراحلة رسالتها بكتابة هذه الكلمات: "يا رب بجد نفسي أحقق الامنيات دي.. يا رب تقبل مني يا رب".