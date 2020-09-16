بدء التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته في بلاغ "الأمومة والطفولة"

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب بعد القبض عليهما في بلاغ القومي للأمومة والطفولة الذي يتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر طمعًا في تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إنَّه عقب امتناع اليوتيوبر الشهير وزوجته عن تنفيذ قرار النيابة، تمّ استصدار قرار من النيابة بضبطهما واحضارهما عقب سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومي للطفوولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها.

وأضاف المصدر، أنَّ المتهمين عقب صدو قرار ضبطهما حاولا الهرب وبالفعل غادرا مسكنهما المعلوم في القاهرة الجديدة، فتمّ تكثيف التحريات التى كشفت عن اختبائهما في شقة ضمن تجمع سكنى على الطريق في منطقة البساتين بالقاهرة.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أنَّ وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدَت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن، توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.