تبدأ من 250 جنيها.. أسعار اشتراكات السباحة للسيدات فقط

لمدة 5 أشهر استمرت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، بدأت بعدها الدولة في تنفيذ خطة التعايش منذ شهر يوليو الماضي.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير،أعلن عن بدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، الأمر الذي سيجعل الكثير من السيدات يبحثن عن أماكن تعليم السباحة خاصة بالمرأة فقط.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار الاشتراكات لتدريب السباحة للسيدات فقط في المراكز المغطاة والتي جاءت كالآتي:

كليه تربيه رياضيه بنات

لها عدة فروع في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة ومنها الزمالك، المعادي، مصر الجديدة، مدينة نصر، التجمع الخامس، أكتوبر، الهرم، وجاء متوسط الأسعار كالآتي

المواعيد الصباحية الجمعة والسبت من 7:1 ظهرا، و الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 7:11 صباحًا.

المواعيد المسائية الاثنين والأربعاء من 5:7 مساءً، 4 حصص بـ250 جنيها، 6 حصص بـ350 جنيها، 8 حصص بـ450 جنيها، 10 حصص بـ550 جنيها، 12 حصة بـ650 جنيها، لمدة شهر ومدة الحصة ساعة واحدة فقط.

فايبس جيم

هو ناد صحي وجيم يمكن للأعضاء ممارسة الرياضة المختلفة، وبه حمام سباحة مغطى، ويقدم دروسا تعليمية للسيدات فقطـ، الحصة 100 جنيه، ما عدا الأكوا بـ120 جنيها.

Swimmers Academy

تقدم الإكاديمية تدريبات خاصة للسيدات، في عدة أفرع منها الهرم والمعادي ومدينة نصر وأكتوبر وحدائق أكتوبر.

وجاءت مواعيد فرع الهرم كالآتي: الجمعة من 8 إلى 10 صباحا، والأربعاء من 3 إلى 5 عصرا، 4 حصص في الشهر 250 إلى 250 جنيها، 8 حصص شهريًا 450 إلى 650 جنيهًا، بحسب الفرع.

وومن أونلي

هم مجموعة من مدربات السباحة للسيدات فقط، وهم يتعاملون في عدة أفرع، منها فيصل والهرم والجزيرة ومدينة نصر، وجاءت الأسعار كالآتي إمكانية اختيار يوم واحد فقط حصة واحدة 60 جنيها، 4 حصص 300 جنيه، 8 حصص 500 جنيه.

أكاديمية ADULTS SWIMMING

وهي مخصصة للجميع، لكن هناك مواعيد مخصصة للسيدات، تبدأ الأسعار من 600 جنيه للمجموعات ومن 1200 جنيه للخاص.