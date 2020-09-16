جمعية الأورمان: إعادة تأهيل 1773 منزلًا في 42 قرية بقنا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية انتهت من توصيل المياه والكهرباء وتسقيف ١٧٧٣ منزلًا للأسر غير القادرة فى ٤٢قرية بمراكز محافظة قنا المختلفة.

وأوضح شعبان، في تصريح صحفي اليوم، أن الجمعية نتهت من أعمال تسقيف 920 منزلًا، كانت أسقفها متهالكة تماما أو بدون سقف وأن أعمال تنفيذ الأسقف تتم عن طريق تسقيف المنازل بالخشب ذات جودة عالية مع طبقة خفيفة من الخرسانة.

وأشار إلى توصيل مياه شرب نقية لـ 810 منازل، وتوصيل كهرباء لـ 43 منزلًا بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، بما يضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من أسقف ومياه شرب نقية وكهرباء.

وأكد شعبان أن الجمعية تقوم باختيار القرى المراد تنميتها وفق عدة معايير من بينها المعايير التنموية لتصنيف القرى وعدد الأسر الفقيرة داخلها وفور إتخاذ قرار بتنمية قرية بعينها يتم إجراء مسح شامل داخلها واختيار الحالات الأشد احتياج ودراسة متطلباتها، والوقوف على الطرق الأنسب لتلبية هذه المتطلبات وسبل متابعتها.

يذكر ان جمعية الأورمان قامت بتعريش أسقف ل (20186) منزل وتوصيل مياه شرب نقية ل (19525) منزل وكهرباء ل (2839) منزل فى (1142) قرية على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة على مدار الاعوام السابقة .