"الليلة الكبيرة" و"السيرة الهلامية" على "ساحة الهناجر" الجمعة

يقدم البيت الفني للمسرح عرضيه الناجحين "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، و"السيرة الهلامية" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ضمن فعاليات "عودة الروح" التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة من سبتمبر الجاري في تمام السابعة والنصف مساءً على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، حيث يقدم العرضان متتاليين في حفلة واحدة، تبدأ بعرض الليلة الكبيرة ويعقبه عرض السيرة الهلامية.

"الليلة الكبيرة" من بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.

أما "السيرة الهلامية" بطولة رأفت سعيد، محمود المصري، حسن عبدالله، رامي عبدالمقصود، بلال علي، مصطفى السعيد، مها حمدي، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.