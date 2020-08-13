"الليلة الكبيرة" تعود من جديد على مسرح ساحة الهناجر غدا

ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض يومى 14 و15 أغسطس الجاري، باقة من الفقرات الفنية المتنوعة، تقدمها الفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

ويعرض البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، خلال اليومين، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

ويقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، غدًذا الجمعة، أجمل أغانى فريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، يتغنى بها "عماد كمال، عبد الله الجسمي، أحمد الأمير، كمال كمال" .

ويشارك بيت الفنون يوم السبت 15 أغسطس، بفقرات من المواويل وأغاني الفن الشعبي الأصيل، بمصاحبة الربابة والطبل البلدي والمزمار، يقدمها نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

وحرص القطاع على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيهًا.