عاجل.. السيسي: راهنت على الشعب المصري في الإصلاح الاقتصادي ونجحنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه إذا كان مترددا في الإصلاح لم يكن ليقدم على الإصلاح الاقتصادي، "راهنت على الشعب المصري في الاصلاح الاقتصادي ونجحنا وكسبنا ووقفنا على رجلينا ومؤسسات التمويل في أصعب الأوقات على كل دول العالم كانت مصر متقدمة".

أضاف الرئيس السيسي خلال حديثه بحفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، "بقولكو التعليقات دي علشان أثبت الوعي لدى المصريين علشان يتحملوا الجهد والضغط اللي بنعمله، ماهو مش هنعرف نطلع من اللي إحنا فيه ده غير بإننا نشتغل ونضحي، وأوعوا تفتكروا إننا ممكن نعبرها بشكل تاني".

وتابع الرئيس: "معندناش ثروات بتطلع تغطي تكاليفنا ياجماعة.. إحنا عندنا عقول وإرداة شعب عاوز يغير من واقعه لمستقبل أفضل".