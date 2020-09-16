السيسي: بنخرج مئات آلاف كل سنة.. "هل جاهزون لسوق العمل الجديد؟"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجامعات المصرية تخرج مئات الآلاف كل عام، ولكن التساؤل يظل "هما جاهزين لسوق العمل الجديد ولا لأ.. هو ده العمل المتاح الجديد اللي بندربهم عليه وهو مواد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي".

أضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بحفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، "بقول للأهالي لو جهزتوا نفسكم وولادكم، ولو أديتو لأولادكم دروس خصوصية فيه هيكون ده اللي يستحق".