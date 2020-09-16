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السيسي: بنخرج مئات آلاف كل سنة.. "هل جاهزون لسوق العمل الجديد؟"

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نرمين عفيفي
01:49 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجامعات المصرية تخرج مئات الآلاف كل عام، ولكن التساؤل يظل "هما جاهزين لسوق العمل الجديد ولا لأ.. هو ده العمل المتاح الجديد اللي بندربهم عليه وهو مواد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي".

أضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بحفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، "بقول للأهالي لو جهزتوا نفسكم وولادكم، ولو أديتو لأولادكم دروس خصوصية فيه هيكون ده اللي يستحق".

 

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