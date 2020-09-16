السيسي: اليابانيين قالوا مشفناش قدرة على تنفيذ مشروع التعليم زي مصر

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والشكر لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، على الجهد والتعاون مع مصر، قائلا: "مش إحنا بس اللي اتحركنا، كان لينا شركاء متفهمين ومتعاونين وحريصين على مد يد التعاون لمصر، والجامعة المصرية اليابانية نموذج للتعاون، فخلال 5 سنوات كان الجهد والتعاون والدعم سواء في الجامعة أو المدارس اليابانية، مبنيا على تعاون واستعداد من شركائنا في اليابان على بناء وتطوير منظومة التعليم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "قالولنا إنهم مشافوش مع أي دولة في العالم، قدرة على تنفيذ البرنامج والمشروع زي ما شافوا في مصر، وأنا بوجه باسم مصر وشعب مصر، الشكر لليابانيين على دعمهم، ولسا عاوزين كتير".