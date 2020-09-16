السيسي: في ناس بتدفع فلوس كتير لهدم مصر.. هو ده رد الجميل؟

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن دهشته الشديدة من تصرف بعض الجهات المعادية، التي تسلط قنواتها لهدم الدولة، متابعا: "بيدفعوا فلوس لناس عشان يهدوا البلد، البلد اللي عاوزين يهدوها فيها 100 مليون نسمة، أنا بقول للشعب المصري هو ده رد الجميل؟، بقول للمصريين مش بقول لأي حد تاني".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "هو ده رد الجميل يا مصريين، ده رد الجميل لمصر اللي خلال 100 سنة فاتوا كانت ديما إيديها طيبة ونواياها طيبة لغيرها، يبقى رد فعلهم دلوقتي انهم عاوزين يهدونا، ده رد الجميل".

وأوضح رئيس الجمهورية، أنّه يوجه رسالته للمصريين وليس فئات أخرى من أجل توعيتهم بعدم هدم الدولة: "ليه بقول للمصريين، عشان أقولهم اوعى حد يهد بلدكم، ويقولكم كلام كذب، وتشكيك، وجهل، وقسما بالله يرقى للخيانة والتأمر، وأنا بأقسم بالله".