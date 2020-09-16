السيسي: أهل الشر على قد عقلهم.. فاكرين هيدمروا البلد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية تواجه تيارا من أهل الشر، تصور أنّه بإمكانهم تغيير الوضع الحالي: متابعا: "على قد عقلهم، بيفكروا يعملوا دولة بتوجهات معينة، الدولة فيها مشاكل فوق الخيال وجايين تكملوا عليها؟، الوجه الحقيقي اللي بتعلنوه للناس التغيير، لكن الوجه الخفي التدمير".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "قسما بالله الوجه الخفي هو التدمير، تدمير الأمة وتضييعها وتخريب الناس والمعسكرات واللاجئين".