عاجل.. السيسي للدول المعادية لمصر: كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة لأهل الشر والمغرضين خلال حديثه بحفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، قائلا: "لما نمنا 60 سنة مش عارفين نعدي اللي إحنا فيه.ز عاوزين تهدونا علشان نقعد 100 ولا 150 سنة.. هما مش هيبطلوا وبقول للمصريين خلي بالكو".

وأضاف السيسي: "ده الجميل اللي بيترد للمصريين للي عملوه من 100 سنة، وأول مرة أتكلم كدا.. في أشقاء وقفوا جنبنا لما كانت ظروفنا صعبة ليهم كل التحية وكل التقدير، وكل الاحترام، أما الآخرين كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا، وخلوا الأموال اللي ربنا رزقكوا بيها للبناء والإصلاح ليكو ومش لينا".