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ضبط السائق المتهم بدهس ضابط شرطة على دائري قليوب

كتب:

حسن صالح
09:06 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الضابط الشهيد

الضابط الشهيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على السائق المتسبب في استشهاد ضابط شرطة، من الإدارة العامة للمرور، حيث قام السائق بدهس الضابط، أثناء محاولة استيقافه لسؤاله عن رخصته ورخصة المركبة، فقام السائق بقيادة الأتوبيس برعونه، ليصطدم بالضابط وأحد أمناء الشرطة المرافقين له، قبل أن يفر هارباً.

وأكد شهود عيان أن الرائد مصطفى عبدالجليل، من الإدارة العامة للمرور، حاول استيقاف الأتوبيس عند نزلة قليوب، أعلى الدائري، لسؤال السائق عن رخصة القيادة والأتوبيس، وبالفعل بدأ السائق في التوقف، ولكن عندما اقترب منه الضابط، أسرع بالأتوبيس، في الوقت الذي حاول فيه الضابط التعلق بباب الأتوبيس، قبل أن يسقط تحت العجلات، ليلقى مصرعه في الحال، وبينما انشغل مرافقو الضابط في طلب الإسعاف لمحاولة إنقاذه، تمكن سائق الأتوبيس من الهرب.

وتحفظت أجهزة الأمن على عدد من كاميرات المراقبة المتواجدة على الطريقين الدائري والإسكندرية الزراعي، في محاولة لكشف هوية السائق المتهم بدهس ضابط الإدارة العامة للمرور، وقامت بفحص عدد من كاميرات المراقبة على الطريق السريع وكاميرا مثبتة على "كشك" أعلى الطريق الدائري، وهو ما ساهم في التوصل إلى مرتكب الواقعة.

وتبين من التحريات أن السائق المتهم يُدعى "فايز أ. أ."، قائد أتوبيس لنقل الركاب يحمل لوحات رقم "178 د ن ج"، يقيم بقرية "طنان"، التابعة لمركز قليوب، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المتهم  والأتوبيس، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

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