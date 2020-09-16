صور.. وفد أوروبي يزور كاتدرائية مارجرجس التي فجرها إرهابي قبل 3 سنوات

استقبل الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، اليوم الأربعاء، بكاتدرائية مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار وفد أوروبي يضم كلا من: ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وسيريل جون نون سفير ألمانيا بالقاهرة، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجان فرنسوا موبيو النائب الفرنسي عضو لجنة الشئون الخارجية.

وقالت مطرانية طنطا، إن الوفد زار الكاتدرائية ومزار شهداء الكنيسة الذين سقطوا جراء حادث إرهابي انتحاري في 2017، واستمعوا لشرح للأحداث التى مرت بالكنيسة ومراحل تجديدها.

والكاتدرائية التي شيدت عام 1941م، وتعد مقر مطرانية طنطا، شهدت عملية إرهابية بتفجير انتحاري نفسه خلال قداس "أحد الشعانين" -ذكرى دخول المسيح القدس-، ما تسبب في سقوط شهداء ومصابين، وأعلنت وزارة الداخلية أن الإرهابي الذي ارتكب الحادث يدعى "ممدوح أمين محمد بغدادي، من محافظة قنا، من مواليد 1977م، ويقيم بالمحافظة ذاتها، وحاصل على ليسانس آداب"، وهو من أحد كوادر البؤرة الإرهابية التي يتولى مسؤوليتها الإرهابي الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم"، وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع المتفجرات، ومشاركته في عملية التعدي على كمين النقب بالوادي الجديد، وتم القبض على 3 إرهابيين آخرين متورطين في الحادث.

وفي 9 يناير 2018م، افتتح الأنبا بولا، مزار شهداء كنيسة مارجرجس بطنطا، والذي يضم أجساد 30 من ضحايا الحادث الإرهابي، كما افتتح المتحف الملحق بالمزار الذي يؤرخ الحادث بكل تفاصيله، ويضم أهم ما كتبته الصحافة المصرية والعالمية عن الحادث والبيانات التي شاركت بها كنائس ودول العالم كرصد لردود الأفعال الإقليمية والعالمية، كما ضم أجزاء مختلفة من الكنيسة تظهر بها آثار الحادث وملابس الخدمة والكثير من المقتنيات الخاصة بالضحايا التي كانت معهم وقت الحادث والصور الأرشيفية للحادث، ومزود بشاشات يعرض عليها فيلم "الختم الخامس"، وهو الفيلم التوثيقي للحادث والسير الشخصية للضحايا.