قص الشعر وتقليم الأظافر.. تعليمات المدارس لأولياء الأمور قبل الدراسة

بدأ عدد كبير من المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لإرسال تعليمات وزارة الصحة والسكان بشأن عودة المدارس بشكل آمن للطلاب، وخاصة فيما يتعلق بحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد .

وحددت المدارس التعليمات الواجب اتباعها للطلاب في عدة نقاط، تستعرض "الوطن" أبرزها في السطور التالية.

1) قیاس درجة حرارة كل طالب قبل الدخول إلى المدرسة سواء كانوا مشتركین في أتوبيس المدرسة أم لا، وتحديد أماكن معينة لدخول الطلاب سيتم من خلالها قياس درجة حرارتهم.

2) سيتم منع دخول أي طالب إلى المدرسة في حال ارتفعت درجة حرارته عن 37 درجة وسيكون هناك غرفة لعزل الطالب المشتبه في مرضه بعيداً عن المبنى الإداري للمدرسة.

3) الاتصال بولى أمر الطالب المشتبه في إصابته، وعدم السماح له بدخول المدرسة لمدة 14 یوما مع متابعة حالته الصحیة من خلال التلیفون.

4) لن يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد التأكد من شفائه أو إرسال ما يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

5) ضرورة الاھتمام بالنظافة الشخصیة من تقليم الأظافر وقص الشعر والاھتمام بنظافة الزي المدرسي.

6) الاستحمام صباحاً وشرب كوب من الماء البارد قبل الخروج یساعد على تقویة المناعة والحمایة من الأمراض.

7) في حال اكتشاف إصابة طالب سیتم غلق الفصل بالكامل وتعقیمه وعلى كل المخالطین له إحضار ما یثبت خلوھم من الفیروس سواء مسحة أو شھادة طبیة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قد عقدت مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضي، للإعلان عن خطة الوزارة لعودة الطلاب إلى المدارس بشكل آمن، وأعلنت الوزيرة أن قطاع الطب الوقائي هو المسئول عن وضع الخطة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأنه جرى تعميمها على المدارس، التي بدأت في ارسال تعليمات الوزارتين لأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي.