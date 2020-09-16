طرح البرومو الدعائي لمسلسل هيفاء وهبي "أسود فاتح"

نشرت الشركة المنتجة البرومو الدعائي لمسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي، عبر "فيس بوك".

وغلب على البرومو حالة من التشويق والغموض، بينما تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر المقبل.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نورالدين .