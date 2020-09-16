استقرار الدولار بنهاية التعاملات اليومية.. والذهب يرتفع 4 جنيهات

أنهى الدولار تعاملاته اليومية مقابل الجنيه باستقرار في كل البنوك العاملة في مصر، واحتلت بنوك المصري الخليجي، والأهلي المصري، والأهلي الكويتي "بيريوس"، وعودة، والكويت الوطني، والتعمير والإسكان، قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.82 جنيه، مقابل 15.72 جنيه للشراء، فيما جاء بنك "hsbc" الأقل سعرًا للدولار بـ15.96 جنيه للشراء.

وفى السياق نفسه، تذبذت كالعادة أسعار الذهب في السوق المحلية بين الارتفاع والانخفاض، لتصل جملة الارتفاعات خلال اليوم إلى 4 جنيهات، ومرشحة للزيادة بفعل ضعف الدولار.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنَّ قوة الدولار هي المحرك لاتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استمرار الذهب في منحنى صاعد حال استمر ضعف الدولار، وهو ما ستنعكس آثاره محليًا.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ميلًا إلى مزيد من الارتفاع، والعودة مرة أخرى لتسجيل الأوقية لـ2000 دولار.

يشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت، اليوم الأربعاء، بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثًا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.