سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2020 في مصر

سجّل سعر الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر بيع وشراء الدولار في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مثل البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وبدأ سعر صرف الدولار تعاملاته اليومية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بالاستقرار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

واحتلت بنوك "مصر - مصرف أبوظبى الإسلامي، الأهلى المصرى، عودة، التعمير والإسكان" قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ 15.82 جنيه، مقابل 15.72 جنيه للشراء، فيما جاء بنك "hsbc" الأقل سعرًا للدولار بـ15.69 جنيه للشراء وبيع بـ15.79جنيه للبيع.

وخلال حوار في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنّه يوجد ما يقرب من 260 صندوقًا استثماريًا دوليًا، 60% منها بالولايات المتحدة الأمريكية، والباقي منها يقع في دول أوروبا، تضع أموالها في مصر "ييجوا يبيعوا الدولار بتاعهم عشان يشتروا جنيه مصري، قبل كده الشخص المصري هو اللي كان بيبيع الجنيه عشان يشتري دولار، لا، هما بيحطوا دولار عشان يخزنوا جنيه مصري"، موضحًا أنّ هذه الصناديق الاستثمارية تقدم على ذلك الأمر من أجل تحقيق عوائد جيدة على الجنيه المصري: "الناس عندها ثقة إنّ الدولار في مصر مستقر، ويثقوا في الاقتصاد المصري، وهذه الحسبة تقريبًا دخلت لينا 18 مليار دولار".

أسعار العملات الأجنبية

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.13 جنيه للشراء و20.39 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 20.24 جنيه للشراء و20.43 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.59 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.56 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.