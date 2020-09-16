نيابة كفر الشيخ تستدعي جزارا اتهم زوجته بـ"الزنا"

أمر محمد جعفر، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، باستدعاء جزار، اليوم، لسؤاله في واقعة اتهام زوجته بالزنا، وإقامة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص في الخارج، وتصويرهما 73 مقطعًا إباحيًا بإحدى الدول العربية مع نحو 12 رجلاً، وطلبت النيابة تقديم المقاطع والصور والمحادثات الصوتية كسند للاتهام، لإرفاقها في التحقيقات.

وأكد مصدر بنيابة بندر كفر الشيخ، أنه لم يصدر قرار حتى الآن بفحص مقاطع الفيديو الإباحية، لعدم استلامها من الشاكي، وبناء عليه صدر قرار من النيابة باستدعاء الزوج لجلسة تحقيق السبت المقبل، لتقديم الفيديوهات كسند للاتهام.

وكانت نيابة بندر كفر الشيخ، استمعت أمس الثلاثاء، إلى أقوال الزوج الذي اتهم زوجته بارتكاب جريمة "الزنا"، بعد تلقيه عددا من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر فيها الزوجة أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص، مشيراً إلى أن المقاطع تم تصويرها في إحدى الدول العربية، أثناء وجود زوجته في الخارج.

أمر وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، محمد عجوة، بفتح تحقيق في الاتهامات التي أسندها الزوج "م. ع. أ"، 36 سنة، جزار، إلى زوجته، حيث تم استدعاء الزوج للمثول أمام النيابة، للاستماع إلى أقواله.

وبحسب محضر الشرطة أوضح الزوج، في أقواله، أنه تلقى مقاطع صوتية لزوجته، تعترف فيها بإقامة علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج، وأضاف أنه جرى نشر هذه المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظراً لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 أشهر، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأوضح الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، مشيراً إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن "الصور مفبركة" بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.

وأضاف أنه بعد عودة الأمور إلى طبيعتها بينهما، أبلغته زوجته بأن فترة إقامتها في الدولة العربية قاربت على الانتهاء، ويتطلب ذلك سفرها لتجديد الإقامة والحصول على مستحقاتها، وبعد موافقته رافقها في السفر، ومكث معها قرابة 30 يوماً، وخلال تلك الفترة راقب عملها بمصنع الملابس، ولم يظهر عليها شيء فعاد إلى كفر الشيخ.

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، تضمنت محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، بها عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطعًا إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأضاف أن نفس الرسائل تلقاها شقيقه على هاتفه، وبعدها توجه إلى المنزل لمواجهتها، فادعت أنها "مفبركة"، ولم يتمالك أعصابه وحاول قتلها، انتقاماً لشرفه، إلا أن بعض الجيران تدخلوا في الوقت المناسب، وفرت زوجته هاربة مع طفلتيهما.

كما أشار الزوج إلى أنه اكتشف، بعد هروب زوجته، وجود مقاطع فيديو وصور إباحية لها على مواقع الإنترنت، وبناءً عليه قام بتحرير المحضر رقم 8 أحوال، بتاريخ 1 سبتمبر 2020 في مباحث الإنترنت بطنطا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، ويجري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.