بالفيديو.. اعتداء تاجر على عامل بالضرب داخل صيدلية بالشرقية 

حرر عامل صيدلية في قرية بالشرقية، بلاغًا ضد تاجر، اتهمه بالتعدي عليه بالضرب أثناء مباشرة عمله داخل الصيدلية بمركز أولاد صقر.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا اليوم، من مركز شرطة أولاد صقر بورود بلاغ من "محمد. ا. ع" 20 عامًا، عامل بصيدلية بقرية "تلراك" التابعة لمركز أولاد صقر، اتهم فيه المدعو "ص. ا" تاجر، بالتعدي عليه بالضرب أثناء مباشرة عمله داخل الصيدلية.

وأفاد أن المشكو في حقه توجه للصيدلية لشراء نوع من الأدوية، بينما كان هو مشغولًا في مراجعة بعض الأوراق وقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب مسددًا له عدد من اللكمات وخلع ملابسه ووجه له عبارات تهديد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9237 لسنة 2920 جنح مركز شرطة أولاد صقر.

وقال المجني عليه إنه اضطر للعمل منذ عدة سنوات بعد وفاة والده ليعول والدته وأشقاءه ولم يسبق له أن تشاجر مع أحد أو تعرض لهذا الموقف إذ فوجئ بالاعتداء عليه لانشغاله بإنهاء بعض الأوراق، بالإضافة إلى أنه غير صيدلي وليس المسؤول عن الدواء، وأشار إلى أن المتهم هدده بعد الاعتداء عليه وتدخل بعض الأهالي لإنقاذه.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو أظهر لحظة الاعتداء على الشاب داخل الصيدلية وسط حالة من الغضب والاستنكار، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدى.