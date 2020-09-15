محافظ الشرقية: تلقينا أكثر من 69 ألف طلب تصالح حتى الآن

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة سجلت أكثر من 69 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، بعد الطلبات التي قُدمت من المواطنين، اليوم الثلاثاء.

وأضاف "غراب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المحافظة تسجل حوالي 2100 طلب تصالح في اليوم الواحد، لافتًا إلى أن الزيادة المالية التي دخلت للمحافظة من طلبات التصالح تتراوح من 12 إلى 14 مليون جنيه.

وأردف أن الإقبال الكبير على طلبات التصالح من قبل المواطنين، دليل على الاستجابة من المصريين إلى نداء الدولة من أجل التصالح على المباني المخالفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تحديد قيمة التصالح فى كل قرى مصر، بـ50 جنيهًا للمتر، إضافة إلى تخفيض القيمة 25% على كل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب.