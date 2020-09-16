محافظ الشرقية يفاجئ لجان التصالح في مخالفات البناء بأبو كبير

فاجأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، العاملين بالوحدة المحلية بقرية "طوخ القراموص"، التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، للاطمئنان على سير وانتظام العمل بها، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.

استعرض رئيس الوحدة المحلية، أمام المحافظ، موقف التصالح في مخالفات البناء، والتسهيلات التي تقدمها الوحدة لتشجيع المواطنين على التقدم لسداد نسبة 25 % قيمة رسوم جدية التصالح، واحتساب قيمة 50 جنيهاً للمتر المربع في القرى والعزب والنجوع.

وشدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين، وإلزامهم بمواعيد الحضور والانصراف، ومتابعة أدائهم بصفة مستمرة، وحسن معاملة المواطنين والمترددين على الوحدة، وإنهاء مصالحهم في أسرع وقت.

وبهدف دفع عجلة العمل في المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها في نطاق مركز أبو كبير، توجه محافظ الشرقية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع "طوخ القراموص"، والتي ترمي على محطة "راغب" بأ بوكبير، والمُقامة بتكلفة 90 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى ما يقارب من 90%، ومن المقرر تسليم المحطة خلال شهرين.

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بالمتابعة اليومية للشركة المسند إليها تنفيذ المشروع، لسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية به، وتسليم المحطة في الموعد المحدد، والعمل على دخولها الخدمة الفعلية، حتى يستفيد منها أهالي القرية والعزب التابعة لها.