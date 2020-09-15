محافظ الشرقية: قانون التصالح يعطي شهادة ميلاد جديدة للعقار

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن قانون التصالح يعطي شهادة ميلاد جديدة للعقار، ومن ثم له قانونية المرافق والكهرباء، ويكون له الحق التقدم لبناء دور أو اثنين حسب سلامة المبنى نفسه.

وأضاف "غراب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن بعض الزملاء العاملين في المراكز والأحياء غير ملمين بقانون التصالح بشكل كبير، ويرشدون المواطنون بشكل خاطئ، لذلك كلف نائب وزير التضامن بضرورة تلخيص القانون بشكل سهل للموظفين من أجل إرشاد المواطنين بشكل صحيح.

وأشار إلى أنه جرى التشديد على العمل منذ الثامنة صباحا، وحتى العاشرة مساء، وتسلم كافة طلبات التصالح من المواطنين، حتى لو كان بصورة البطاقة فقط، ومن ثم يتم استكمال إجراءات وأوراق طلبات التصالح وفحصها فيما بعد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تحديد قيمة التصالح فى كل قرى مصر، بـ50 جنيهًا للمتر، إضافة إلى تخفيض القيمة 25% على كل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، وتوجيه الرئيس بتحديد قيمة التصالح بالريف بدءًا من 50 جنيهًا للمتر.