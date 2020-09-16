تاريخ "الجزيرة" في نشر الفتنة خلال 20 عاما: من بغداد إلى القاهرة

أكثر من 20 عاما في نشر الفتنة والتحريض على الفوضى، ظلت قناة الجزيرة القطرية توجه أسهمها من الدوحة ضد عواصم الأشقاء العرب، لا سيما القاهرة، نظراً للنجاحات التي حققتها مصر وقدرة الدولة على عبور الأزمات منذ الإطاحة بحكم الإخوان حتى الآن.

لكن أكاذيب الإخوان ليست وليدة اليوم، في السطور التالية ترصد "الوطن" أشهر 10 أكاذيب قامت القناة القطرية الإخوانية ببثها على مدى سنوات طويلة:

"الجزيرة" تواصل بث سمومها لنشر الفوضى

1- أحدث أكاذيب الإخوان كان مقطع فيديو قصيرا أمس، تحت عنوان "إلقاء الأثاث من النوافذ تمهيدا لهدم البيوت"، وحول تلك الواقعة المكذوبة تحدث مالك المنزل محمد عبدالباقي ويعمل حدادًا، قائلاً "إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وأنه كان يستعد لاستلام وحدته السكنية لذلك كان يجرى إخراج عفشه القديم"، مؤكدًا أن الجزيرة زيفت الواقعة.

2- واجهت الجزيرة هجوما شديداً بسبب نشر صور وفيديوهات مفبركة بدعوى أنها مظاهرات في مصر، من ضمنها فيديو للفنان محمد رمضان، اثناء لقائه بجمهوره، العام الماضي، وتم تحريف الفيديو من قبل الجزيرة وعرضه على أنها مظاهرات، ووجه رمضان رسالة للجزيرة على حسابه الرسمي قائلاً: "الحكم بعد المشاهدة وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات في مصر، لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا ؟!"، وعرض الفنان فيديو يوضح لقاءه بجمهوره وتزييفه من جانب القناة القطرية.

3- وفي عام 2017 بثت الجزيرة تجمعات للجماهير المصرية أثناء احتفالها بتأهل منتخب مصر لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1990، وزعمت الجزيرة أنها مظاهرات في الميادين المصرية، بعد إجراء عمليات المونتاج على الفيديو.

4- وفي عام 2018 ادعت الجزيرة القطرية أنه يوجد العديد من المظاهرات في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، في الوقت نفسه نشر الأهالي العديد من الفيديوهات التي تثبت العكس، وقال أحد الأهالي حينذاك: "نرفض المظاهرات والفوضى التي تسعى الجماعة الإرهابية إلى نشرها".

5- وفي 2013، نشرت الجزيرة الإرهابية فيديوهات زعمت أنها تتعلق بأحداث مسجد الفتح، بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو خرج الشاب "أحمد حلمي" الذي كان يظهر في الفيديو قائلا عبر صفحته الرسمي: "فعلا فيديو سليم، بس حصل في يناير 2011 ومالهوش أي علاقة بأحداث الفتح"، معبرا عن استيائه مما تقوم به الجزيرة من نشر الأكاذيب.

6- وفي فيديو مشابه، شاهده أكثر من 600 ألف شخص، ادعت الجزيرة أن الفيديو لمظاهرة في ميدان التحرير، في حين أن المظاهرة في الفيديو كانت من ألبانيا، خلال أحداث سياسية هناك. وعلق الناشط أحمد حامد على الفيديو الذي نشرته الجزيرة قائلاً: "يعني دي مظاهرة لايف أهو، جميل جدا؟ دي مثلا في ألبانيا والناس ماشية وراهم بشماسي مش موجودة في مصر أصلاً، وصاحب التزوير يمني، كله تزوير".

"الجزيرة" تدعى وفاة مواطن بطلق ناري.. و"أبوليلة": أنا حي

7- وفي عام 2019 انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعلن خبر وفاة أحد المواطنين في الإسكندرية إثر إصابته بعيار ناري، أثناء سيره في مظاهرة على حسب ما قالت الجزيرة، وهو ما نفاه المواطن أحمد أبوليلة نفسه بعدما ظهر على صفحته قائلا :"أنا حي أرزق".

8- واحدة من أكاذيب الإخوان الشهيرة، كانت بعد انتهاء مبارة القمة بين الأهلي والزمالك، في 2019، حيث احتفل عدد كبير من الشباب بالشماريخ والأعلام، ونشرت الجزيرة مقطع الفيديو وبعض الصور مدعية أنها مظاهرات في مصر، الأمر الذي أثار سخرية واسعة بين عدد من الجماهير التي أكدت أنها كانت تشجع ناديها.

9- أكاذيب الإخوان طالت دولًا عربية أخرى، في محاولة لنشر الفوضى، حيث أدان مسؤولون من دولة البحرين تقارير كاذبة نشرتها الجزيرة تدعى نشوب مواجهات بين الأهالي بسبب فتنة دينية، وهو ما نفته البحرين، وأكد عدد من الإعلاميين أن قناة الجزيرة القطرية تنشر التقارير المدلسة والكاذبة، مشددين على أن الجزيرة القطرية أداة من أدوات الدعاية المضللة في المنطقة العربية.

10- ومن البحرين إلى العراق، كانت الأكذوبة الكبرى للجزيرة القطرية، عندما أعلنت عن سقوط العاصمة العراقية بغداد قبل دخول القوات الأمريكية بساعات قليلة، في محاولة لنشر الإحباط بين الجنود والمواطنين العراقيين، وكشف تصريح في عام 2015 لمحمد سعيد الصحاف وزير خارجية وإعلام العراق في عهد الرئيس صدام حسين، أن قناة الجزيرة القطرية لعبت دورا في سقوط بغداد من خلال بثها أخبارًا كاذبة ساهمت في الانهيار النفسي للجيش العراقي، وقال إن بغداد كانت مؤمنة بالكامل، ولكن بعد نشر الجزيرة أخبارًا كاذبة عن احتلال مطار بغداد، ولم أصدق هذا الأمر، وبعد التواصل مع المطار تم التأكيد أن هذا غير صحيح على الإطلاق. اقرأ المزيد: