محافظ الإسكندرية يكذب الجزيرة: حملة المنشية ضد باعة جائلين وليس إزالات

رد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، بشأن غضب المواطنين في منطقة المنشية بالمحافظة، من تنفيذ إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال "الشريف"، خلال تصريحات عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "بالتنسيق مع المرافق نزل عدد من مسؤولي الحي إلى شارع معين في المنشية، بناءً على شكاوى المواطنين بعدما افترش عدد من البائعة الجائلين الشارع بشكل تام ما أدى إلى تعطيل حركة الطريق".

وأضاف، أن الشرطة ومسؤولي الحي أبعدوا الباعة الجائلين عن المكان، وهو ما دفع القنوات المعادية إلى الزعم بأن ما حدث في هذا الشارع كان بسبب قرارات الإزالة قائلا: "لم يكن هناك أي قرار إزالة بالمنطقة، لكن الشارع شُغل من الباعة الجائلين ومنع السيارات من التحرك بطريقة سليمة".