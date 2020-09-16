نقل مُسن لدار رعاية ضمن حملة "إيواء المشردين" بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملة " إيواء المشردين بالشوارع في مؤسسات اجتماعية "، مستمرة بكافة أرجاء المحافظة، حفاظاً على كرامتهم وإنسانيتهم، موجّهًا إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية لهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والجمعيات المتخصصة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في تصريح له اليوم، أنه وجّه إلى نقل المواطن "إ.ع.ي" البالغ من العمر ٧٢ عامًا، لمؤسسة دار البسمة بالشرقية لرعاية المشردين، حيث كان يتخذ من شوارع دسوق ماوي له منذ قرابة ٦ أشهر.

وكان محافظ كفر الشيخ، أعلن إطلاق حملة لإيواء المشردين بالشوارع ونقلهم إلى المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية.

وكلف المحافظ هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، ببحث كل الحالات ووضعها في المؤسسات الاجتماعية، لافتًا إلى أنه فوجئ بوجود حالات تتخذ من الأراضي الزراعية النائية والشوارع مأوى لهم منذ 5 سنوات، بعدما نشرت "الوطن" 4 قصص عنهم.

وترأست معاون المحافظ، لجنة لنقل "صالح خضرا" 35 عامًا، من شوارع دسوق لمؤسسة التثقيف الفكري بقرية إسحاقه التابعة لمركز كفر الشيخ، كما كلف المحافظ بنقل "ايمان.ا.م" موظفة سابقة بشركة مياه الشرب تعاني من مرض نفسي وإعاقة حركية، لمؤسسة "أعرفني بالإسكندرية".