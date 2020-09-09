استجابة لـ"الوطن".. كفر الشيخ تطلق حملة لإيواء المشردين

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إطلاق حملة لإيواء المشردين بالشوارع في مؤسسات اجتماعية، لتوفير أوجه الرعاية الصحية والمعيشية لهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية.

وقرر المحافظ نقل الحالات الإنسانية التي تأويها الشوارع منذ عدة سنوات بمحافظة كفر الشيخ، لدار الإيواء وتقديم كافة الخدمات الطبية والمعيشية والاجتماعية لهم، بعدما نشرت" الوطن" موضوعا عن حالتهم.

وكلف المحافظ هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، ببحث كل الحالات ووضعهم في المؤسسات الاجتماعية.

وأضاف أنه تفاجأ بوجود حالات تتخذ الأراضي الزراعية والشارع مأوى لهم منذ 5 سنوات، وذلك بعدما نشرت "الوطن" 4 قصص عنهم.

وترأست معاون المحافظ، لجنة لنقل صالح خضرا، 35 سنة، أحد الأهالي الذين كانوا يتخذون شوارع دسوق مأوى له منذ أربع سنوات، لمؤسسة التثقيف الفكري بقرية إسحاقه التابعة لمركز كفر الشيخ.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، هيام الطباخ، معاون المحافظ، بنقل "ايمان .ا.م،م" موظفة سابقة بشركة مياه الشرب تعاني من مرض نفسي وإعاقة حركية، لمؤسسة "اعرفني بالإسكندرية".