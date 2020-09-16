ضحية "معركة المحلة": "قطعوا أنفي وشفتي بسبب حصان"

بعد معركة دامية دامت لثماني ساعات، شهدت كرًا وفرًا في شوارع الغربية، استلقى الضحية "محمد السكري" تاجر خردة، على سرير بمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم إثر إصابته بقطع في الأنف والشفاه في مشاجرة مع شقيقه وأبنائه.

"الوطن" التقت بـ"السكري" داخل المستشفى، للتعرف على كواليس المشاجرة التي تسببت في إصابته، وفي بداية اللقاء أكد أن والده توفي منذ عام 1996 وترك لكل ابن من أبنائه منزلًا، نافيًا أن يكون سبب المشاجرة خلافًا على الميراث، بحسب ما تردد، مشيرًا إلى أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بسبب حصان قبل المشاجرة بثلاثة أيام.

وروى "السكري" تفاصيل الواقعة قائلاً: "هجموا علينا وكانوا 6 أشخاص بالأسلحة البيضاء، ضربوني أنا ومراتي ونسيبي وابني، وكاميرات المراقبة سجلت كل شيء، وطيّروا أنفي وشنبي بسكين بسبب حصان".

وأضافت "أميمة محمد" زوجة نجل "السكري"، بعد المشادة التي وقعت معهم كانوا يخططون للمشاجرة: "كنا قاعدين أمام البيت وهجم علينا 6 أشخاص بالسلاح، وأصبت في رقبتي وانهالوا بالضرب على حمايا وقطعوا أنفه وشفته، وحماتي عينها اتصفت، وبنتي كانت معرضة للموت".

وأشارت إلى أن الأطباء أكدوا بعد فحص الحالة موت الشعيرات الدموية في الأنف، واضطروا إلى إجراء جراحة عاجلة لمساعدته على التنفس: "حماتي في مستشفى الرمد، والأطباء قالوا عينك خلاص راحت، وهي في المستشفى لوقف نزيف العين".

وكان مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، تلقى إخطاراً من العقيد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة "عجيب"، بناحية "عزبة توما"، بقيام شاب يدعى "أ. أ"، 18 سنة، بالتعدي على عمه "حباظة أ"، في الخمسينات من العمر، باستخدام أداة حادة، ما تسبب في قطع أنفه وإحدى شفتيه، بالإضافة إلى إصابة زوجة عمه بجروح متفرقة في الجسم، أثناء مشاجرة بين الطرفين، وفر هارباً.

وعلى الفور، انتقلت قوة مباحث قسم أول المحلة، برئاسة الرائد معاذ الحسيني، إلى مكان الحادث، وتبين من التحقيقات أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهم على الميراث، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط ثلاثة متهمين وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.